Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об отравлении подростка

Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку из-за отправления подростка в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи со смертью подростка в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, 22 марта во Всеволожске родители нашли тело 17-летнего сына. Предварительно установили, что он отравился неизвестным веществом.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Глава ведомства потребовал руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сергея Сазина предоставить доклад о ходе расследования дела.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента с захватом заложника в Тюмени. Он потребовал доклад от руководителя регионального управления СКР Александра Кублякова.