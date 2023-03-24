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14:41, 24 марта 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об отравлении подростка

Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку из-за отправления подростка в Ленобласти

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи со смертью подростка в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, 22 марта во Всеволожске родители нашли тело 17-летнего сына. Предварительно установили, что он отравился неизвестным веществом.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Глава ведомства потребовал руководителя СУ СК России по Ленинградской области Сергея Сазина предоставить доклад о ходе расследования дела.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента с захватом заложника в Тюмени. Он потребовал доклад от руководителя регионального управления СКР Александра Кублякова.

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Екатерина Власова
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