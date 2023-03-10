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10:54, 10 марта 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела с захватом заложника в магазине

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента с захватом заложника в Тюмени

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования инцидента с захватом заложника в магазине Тюмени. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

Глава СКР потребовал от руководителя регионального управления СКР Александра Кублякова представить доклад о ходе следствия.

Ранее в Тюмени росгвардейцы совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали мужчину, подозреваемого в его захвате в магазине. Ночью фигурант в круглосуточном магазине напал на потерпевшего и, угрожая ножом, взял в заложники. Силовикам позвонили очевидцы.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника.

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Екатерина Власова
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