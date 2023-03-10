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08:22, 10 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате

В Тюмени росгвардейцы освободили заложника и задержали мужчину, державшего его в магазине

Фото: Росгвардия

В Тюмени росгвардейцы совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали мужчину, подозреваемого в его захвате в магазине. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, ночью фигурант в круглосуточном магазине напал на потерпевшего и, угрожая ножом, взял в заложники. Силовикам позвонили очевидцы произошедшего.

В настоящий момент место инцидента оцеплено. На месте работают специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии со служебными собаками.

Ранее в Нижневартовске силовики доложили об освобождении взятого в заложники экс-чиновником ребенка.

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Екатерина Власова
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