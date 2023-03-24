Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 24 марта 2023Мир

Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину

Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась у армии Украины

Фото: Alex Babenko / Reuters

Власти Швейцарии проводят расследование, чтобы выяснить, как военная техника страны попала в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, передает РИА Новости.

«Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте», — рассказал представитель ведомства. По его словам, на данный момент неизвестно, сколько займет процесс расследования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Херш назвал возможный мотив США для диверсии на «Северных потоках»
В США решили ограничить доступ детей к социальным сетям
Опубликована карта боевых действий на Украине
На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене
В России появится новый китайский автобренд
На набережной Москвы-реки установили защитные барьеры от паводка
Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину
Киев призвал ввести санкции против автора проекта об аннексии части Украины
Российские маркетплейсы перестали продавать украинские товары по просьбе Госдумы
Стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов после ухода иностранных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.