Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину

Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась у армии Украины

Власти Швейцарии проводят расследование, чтобы выяснить, как военная техника страны попала в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, передает РИА Новости.

«Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте», — рассказал представитель ведомства. По его словам, на данный момент неизвестно, сколько займет процесс расследования.