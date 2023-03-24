У линии фронта в Донбассе заметили бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцарии

Neue Zürcher Zeitung: в Донбассе заметили бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцарии

У линии фронта на Донбассе замечена бронемашина Eagle I. Власти Швейцарии, которая из-за нейтралитета не передает оружие воюющим сторонам, выясняют, как она могла попасть на Украину. Об этом пишет Neue Zurcher Zeitung.

Испанский фотограф Хосе Колона запечатлел бронемашину в городе Часов Яр за Артемовском (украинское название — Бахмут). Также его заметили на снимке агентства AFP, сделанном в Авдеевке. Оба города расположены возле нынешней линии фронта. Пока не установлена, был ли это один и тот же Eagle I.

Ранее Швейцария запретила странам Европы реэкспорт своего военного оборудования, которое имеется у них в наличии, на Украину. Как швейцарская линия оказалась у линии фронта, будут выяснять власти европейской страны.

Ранее в марте официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила власти США в попытке принудить с помощью прямого шантажа принудить Швейцарию отказаться от нейтралитета и разрешить реэкспорт вооружений Украине.

11 марта в Берне прошел митинг, участники которого призывали власти Швейцарии сохранять нейтралитет в конфликте на Украине. В акции приняли участие от двух до трех тысяч человек. Как указал один из организаторов митинга — движение Mass-Voll, демонстрация не проводилась против Киева или Москвы.