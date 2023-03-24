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08:50, 24 марта 2023Силовые структуры

Бывший мэр Челябинска освободился из колонии после отбытия срока за взятки

Экс-мэр Челябинска Тефтелев вышел из колонии после отбытия трехлетнего срока за взятки

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев освободился из колонии после отбытия трехлетнего срока за получение взяток. Об этом сообщает 74.ru.

Он отбывал наказание в Кыштыме, где расположена колония-поселение при ИК-10 строгого режима. Ему привезли костюм на автомобиле Land Cruiser, в который он переоделся, сняв робу.

Тефтелев рассказал, что сразу же поедет в родной Магнитогорск, там дома его ждут дети и внуки. О работе экс-мэр пока не думал. По его словам, надо отдохнуть и заняться здоровьем.

28 октября 2020 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Тефтелева за получение взяток в 2,5 миллиона рублей к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. В суде было установлено, что с сентября 2015-го по апрель 2019 года он на посту главы Челябинска получил от руководителя строительной организации незаконное вознаграждение за общее покровительство.

Суд также назначил Тефтелеву штраф в 37,5 миллиона рублей и лишил медалей, орденов «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.

Тефтелев руководил Магнитогорском с 2010 по 2014 год, затем возглавил администрацию Челябинска. Осенью 2018 года его назначили заместителем губернатора Челябинской области, но в апреле 2019 года уволили, а должность упразднили. 11 декабря 2019 года Тефтелева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки.

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Любовь Ширижик
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