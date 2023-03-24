Бывший мэр Челябинска освободился из колонии после отбытия срока за взятки

Экс-мэр Челябинска Тефтелев вышел из колонии после отбытия трехлетнего срока за взятки

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев освободился из колонии после отбытия трехлетнего срока за получение взяток. Об этом сообщает 74.ru.

Он отбывал наказание в Кыштыме, где расположена колония-поселение при ИК-10 строгого режима. Ему привезли костюм на автомобиле Land Cruiser, в который он переоделся, сняв робу.

Тефтелев рассказал, что сразу же поедет в родной Магнитогорск, там дома его ждут дети и внуки. О работе экс-мэр пока не думал. По его словам, надо отдохнуть и заняться здоровьем.

28 октября 2020 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Тефтелева за получение взяток в 2,5 миллиона рублей к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. В суде было установлено, что с сентября 2015-го по апрель 2019 года он на посту главы Челябинска получил от руководителя строительной организации незаконное вознаграждение за общее покровительство.

Суд также назначил Тефтелеву штраф в 37,5 миллиона рублей и лишил медалей, орденов «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.

Тефтелев руководил Магнитогорском с 2010 по 2014 год, затем возглавил администрацию Челябинска. Осенью 2018 года его назначили заместителем губернатора Челябинской области, но в апреле 2019 года уволили, а должность упразднили. 11 декабря 2019 года Тефтелева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки.