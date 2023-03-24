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14:04, 24 марта 2023Бывший СССР

На Украине назвали новую меру борьбы с уклонистами

ГПСУ: иностранные пограничники будут возвращать незаконно уехавших украинцев

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Иностранные пограничники будут возвращать на Украину граждан, которые незаконно уехали за границу. Такую новую меру борьбы с уклонистами назвал спикер Госпогранслужбы республики (ГПСУ) Андрей Демченко, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Активно сотрудничаем с нашими коллегами из европейских стран для того, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы», — заявил он. Демченко напомнил о случае, когда мужчина пытался сбежать за границу и утонул в реке. «Если бы этот мужчина не погиб и попал бы в Румынию, то его бы вернули на Украину и привлекли бы к ответственности», — отметил он.

Как он утверждает, некоторые украинские граждане пытаются получить статус беженца, но это не является основанием для того, чтобы украинцев, нарушающих правила, рассматривали в таком статусе в странах Европейского союза.

15 марта в Закарпатской области Украины уклонист, пытавшийся сбежать за границу, утонул, когда прыгнул в реку Тису. Другого мужчину удалось задержать. На место происшествия вызвали спасателей и сотрудников полиции. В Госпогранслужбе отметили, что первичные поисковые мероприятия не дали результатов.

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Кристина Есикова
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