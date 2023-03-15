На Украине уклонист утонул во время попытки побега

Госпогранслужба Украины заявила, что пытавшийся сбежать в Венгрию уклонист утонул

В Закарпатской области Украины уклонист, пытавшийся сбежать в Венгрию, утонул, когда прыгнул в реку Тису. Об этом сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы страны в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В Закарпатской области при попытке нелегально пересечь границу в Венгрию утонул мужчина из Николаевской области, еще одного нарушителя задержали», — сказано в сообщении. Уточняется, что пограничники во время патрулирования береговой отмели реки Тисы увидели двух мужчин, бежавших в сторону госграницы с резиновой лодкой, далее их начали преследовать.

Затем один из уклонистов попытался скрыться в зарослях и был задержан. Другой мужчина прыгнул в реку, пограничники услышали крик, но его уносило сильное течение. Военные пытались догнать уклониста по берегу, однако густые кустарники помешали провести спасательные мероприятия. На место происшествия вызвали спасателей и сотрудников полиции. В Госпогранслужбе отметили, что первичные поисковые мероприятия не дали результатов.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о блокировке сети из десятков Telegram-каналов для уклонистов, которые оповещали жителей страны о раздаче повесток. 28 февраля украинские пограничники рассказали, что 16 граждан республики призывного возраста пытались сбежать в Молдавию и Румынию.

