На Украине пресекли попытку побега призывников за границу

Погранслужба Украины сообщила, что 16 уклонистов пытались сбежать в Молдавию и Румынию

Погранслужба Украины сообщила, что 16 граждан республики призывного возраста пытались сбежать в Молдавию и Румынию. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«На Буковине пограничники задержали четырех организаторов и 16 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Румынию и Молдавию», — сказано в сообщении.

По информации погранслужбы, также среди задержанных был несовершеннолетний. Уточняется, что маршрут проходил через труднодоступные, заснеженные горные участки границы.

Ранее четыре украинца пытались попасть в Румынию на надувном матрасе. Они планировали переплыть реку Прут, но их задержали пограничники. Также на границе с Венгрией сотрудники погранслужбы задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной. В их отношении завели уголовное дело о незаконном пересечении границы.

24 декабря 2022 года в Одесской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за сумму в шесть тысяч долларов.