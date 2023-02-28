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16:17, 28 февраля 2023Бывший СССР

На Украине пресекли попытку побега призывников за границу

Погранслужба Украины сообщила, что 16 уклонистов пытались сбежать в Молдавию и Румынию

Фото: Telegram-канал Погранслужбы Украины

Погранслужба Украины сообщила, что 16 граждан республики призывного возраста пытались сбежать в Молдавию и Румынию. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«На Буковине пограничники задержали четырех организаторов и 16 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Румынию и Молдавию», — сказано в сообщении.

По информации погранслужбы, также среди задержанных был несовершеннолетний. Уточняется, что маршрут проходил через труднодоступные, заснеженные горные участки границы.

Ранее четыре украинца пытались попасть в Румынию на надувном матрасе. Они планировали переплыть реку Прут, но их задержали пограничники. Также на границе с Венгрией сотрудники погранслужбы задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной. В их отношении завели уголовное дело о незаконном пересечении границы.

24 декабря 2022 года в Одесской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за сумму в шесть тысяч долларов.

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Кристина Есикова
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