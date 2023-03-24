Бывшего замглавы управления ФСИН оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Экс-замглавы УФСИН по Удмуртии оштрафовали за эксплуатацию подчиненных в нерабочее время

Бывшего замглавы УФСИН России по Удмуртской Республике оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в период с 2019 по 2023 год замглавы УФСИН регулярно эксплуатировал подчиненных в нерабочее время, заставляя их помогать его знакомым и выполнять другие несвойственные задачи.

Преступление выявили сотрудники СКР и ФСБ. После этого мужчину уволили из органов ФСИН.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала сотрудника ФСИН за интимную переписку с тремя подростками.