Стало известно об отказе пилотов доставить Нетаньяху в Великобританию

Daily Telegraph: Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Великобританию оказался под угрозой из-за отказа пилотов выполнять рейс. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как стало известно изданию, ни один пилот не согласился доставить израильского политика в Лондон. Такой отказ произошел на фоне массовых акций протеста, вызванных несогласием с запланированной Нетаньяху реформы судебной системы страны. В связи с этим премьер Израиля был вынужден отложить поездку в Лондон.

Газета также отмечает, что с подобным протестом израильские пилоты выступили ранее в марте, отказавшись доставить Нетаньяху в Рим.

Ранее Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что из-за ожесточенной борьбы за судебную реформу страна оказалась на грани пропасти и гражданской войны.