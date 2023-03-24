Россияне получили уникальные технологии для контента

«ВКонтакте» представила уникальные технологии для упрощенного создания медиаконтента

Уникальные технологии для более быстрого и легкого создания медиаконтента представили разработчики «ВКонтакте». Об этом сообщается в пресс-центре социальной сети.

Утверждается, что с помощью машинных технологий контент-мейкерам станет проще работать в сети. В числе главных обновлений анонсированы standalone-приложение для обработки и генерации видео и фото, видеоредактор в «VK Клипах», редактор текстов для совместной работы, NFT-маркетплейс и NFT-награды для авторов, ML-технологии, применимые к дубляжу в режиме реального времени, автоперевод, генеративные аватарки для профилей и обложек для сообществ.

В сообщении сказано, что, например, standalone-редактор может улучшить качество видео или даже заменить изображение человека в ролике на знаменитость благодаря технологии дипфейк. При работе с фото технологии позволят применить целый ряд эффектов, в том числе омолодить или состарить героя.

«Умные алгоритмы позволяют реализовывать самые креативные идеи и создавать контент в форматах, которые раньше казались невозможными», — заявили в соцсети. В пресс-центре добавили, что с помощью технологий можно переводить тексты (сначала на четыре, а позднее — на восемь языков), а также улучшать орфографию в любом тексте. Помимо этого, можно создавать для сообществ обложки на основе их тематики, а для профилей — аватарки в разнообразных стилях.

В VK NFT появится возможность поддержки токенов в сообществах — авторам разрешат сделать свой цифровой арт на аватар и даже проводить дропы коллекций вместе со скидками, подарками, подписками и особыми тарифами. В дальнейшем «ВКонтакте» хочет организовать и собственный NFT-маркетплейс с первичной и вторичной продажей. Любой желающий также сможет создать собственную необычную коллекцию токенов. Помимо этого, скоро появится возможность авторам защищать свой контент от копирования, создавая токены для материалов разных форматов.

«Наша задача — помогать креаторам выражать себя. Мы предлагаем уникальные кросс-платформенные приложения, с помощью которых можно генерировать контент любого формата», — уточнила CEO «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Клипов» и «VK Звонков» Марина Краснова. По ее словам, многие вспомогательные приложения построены на ML-решениях «ВКонтакте» — это дает «неограниченные возможности для создания контента» в сети. Аналогичных решений на сторонних платформах пока нет.