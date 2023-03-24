Российского военнослужащего приговорили к штрафу за покупку наркотиков

В Челябинской области оштрафовали на 20 тысяч рублей военного за покупку партии мефедрона

В Челябинской области суд оштрафовал военнослужащего за покупку наркотиков. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Сержанта признали виновным по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Он должен будет выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

По данным суда, пьяный фигурант заказал крупную партию мефедрона в интернете. Затем он пришел к месту закладки и забрал запрещенные вещества. Спустя несколько часов военного задержали.

Отмечается, что мужчина приобрел наркотики для личного потребления.

Ранее стало известно, что в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры суд приговорил экс-полицейского, бравшего взятки и хранившего наркотики, к 13 годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере около семи миллионов рублей.