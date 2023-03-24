Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 24 марта 2023Россия

В Минобороны высказались о влиянии снарядов с ураном на здоровье украинцев

Глава войск РХБЗ Кириллов заявил, что снаряды с ураном нанесут украинцам непоправимый вред
СюжетМинобороны:

Фото: PA Images / Getty Images

Cнаряды с обедненным ураном нанесут украинцам непоправимый вред. Так о влиянии этого вида вооружений на здоровье граждан Украины журналистам рассказал глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, блок НАТО осведомлен о вреде боеприпасов с обедненным ураном, однако по-прежнему выражают готовность поставлять их Киеву.

Он также отметил, что после применения такого вооружения экспорт сельхозпродукции с территории Украины будет невозможен из-за сильного радиоактивного загрязнения.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных повышенной прочностью и бронебойностью, диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Херш назвал возможный мотив США для диверсии на «Северных потоках»
Российский ребенок принес в школу пистолет и подбросил его однокласснику
В США решили ограничить доступ детей к социальным сетям
Опубликована карта боевых действий на Украине
На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене
В России появится новый китайский автобренд
На набережной Москвы-реки установили защитные барьеры от паводка
Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину
Киев призвал ввести санкции против автора проекта об аннексии части Украины
Российские маркетплейсы перестали продавать украинские товары по просьбе Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.