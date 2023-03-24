В Минобороны высказались о влиянии снарядов с ураном на здоровье украинцев

Глава войск РХБЗ Кириллов заявил, что снаряды с ураном нанесут украинцам непоправимый вред

Cнаряды с обедненным ураном нанесут украинцам непоправимый вред. Так о влиянии этого вида вооружений на здоровье граждан Украины журналистам рассказал глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, блок НАТО осведомлен о вреде боеприпасов с обедненным ураном, однако по-прежнему выражают готовность поставлять их Киеву.

Он также отметил, что после применения такого вооружения экспорт сельхозпродукции с территории Украины будет невозможен из-за сильного радиоактивного загрязнения.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных повышенной прочностью и бронебойностью, диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.