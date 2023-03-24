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11:04, 24 марта 2023Из жизни

Грубые замечания помогли девушке похудеть на 68 килограммов

Пользовательница TikTok устала терпеть оскорбления и сбросила 68 килограммов

Пользовательница социальной сети TikTok Лекс Хесс поделилась с подписчиками историей своего похудения. Об этом сообщает The Sun.

Хесс опубликовала видео со своими старыми фотографиями, в котором за кадром звучал мужской голос, называющий ее толстой. По словам Хесс, в прошлом ей часто приходилось терпеть такие оскорбления.

Девушка считает, что в конечном счете именно грубые замечания помогли ей похудеть. Она устала их слушать и задумалась о своем здоровье. Хесс начала ходить в спортзал, сбросила 68 килограммов и привела тело в спортивную форму.

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Позже Хесс опубликовала второе видео, где рассказала, какие комментарии о своей внешности она стала получать от мужчин после похудения. Теперь ей делают комплименты и отмечают, что после похудения она стала красивой.

Многих пользовательниц возмутили подобные похвалы. «Выражение "Ты теперь такая красивая" — это просто обратный комплимент. А что, раньше я не была красивой?» — написала одна женщина в комментариях.

Ранее сообщалось, что 21-летняя жительница Австралии Шантель Сиско сбросила 67 килограммов благодаря фото. «Когда я увидела свою фотографию, сделанную на детском празднике, то поняла, что мне нужно измениться. Я не узнавала себя и того человека, которым я стала», — призналась она.

Алиса Удовик
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