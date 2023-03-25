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22:55, 25 марта 2023Россия

Боец группы «Вагнер» рассказал о работе артиллерии на артемовском направлении

Боец группы «Вагнер»: ВСУ чаще всего применяют артиллерию на артемовском направлении

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Боец группы «Вагнер» из расчета гаубицы Д-1 рассказал о работе артиллерии на артемовском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего применяют там артиллерийские орудия и танки в контрбатарейной борьбе, передает РИА Новости.

«Мы стреляем, они в нас стреляют. Обычно танки работают по нам. И тоже артиллерия», — отметил военнослужащий.

Командир расчета гаубицы заявил, что орудие Д-1 советского образца эффективно используется артиллеристами группы «Вагнер». Он назвал его очень надежным и указал основные цели, среди которых артиллерия противника, личный состав, техника, блиндажи.

Ранее командир с позывным Добер раскрыл специальную тактику российских военных в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России и бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стремятся к тому, чтобы «все было сыграно как по нотам».

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Марина Совина
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