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00:53, 25 марта 2023Мир

Байден оценил сближение России и Китая

Президент США Байден заявил, что сближение России и Китая сильно преувеличено
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Blair Gable / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «сильно преувеличено». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию. И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет», — сказал он.

По его словам, коалиции формируются на Западе. Глава Белого дома привел в пример QUAD, AUKUS, альянс Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи.

«Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе», — заявил Байден.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения. Он назвал российского лидера дорогим другом и заявил, что высоко ценит отношения с Москвой.

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Марина Совина
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