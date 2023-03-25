Байден оценил сближение России и Китая

Президент США Байден заявил, что сближение России и Китая сильно преувеличено

Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «сильно преувеличено». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию. И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет», — сказал он.

По его словам, коалиции формируются на Западе. Глава Белого дома привел в пример QUAD, AUKUS, альянс Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи.

«Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе», — заявил Байден.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения. Он назвал российского лидера дорогим другом и заявил, что высоко ценит отношения с Москвой.

