Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны России заявило, что на двух направлениях потери ВСУ составили до 70 военных

На южнодонецком и запорожском направлениях потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 70 военнослужащих. Об этом отчитался перед журналистами в субботу, 25 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что на этих двух направлениях были уничтожены три автомобиля противника и гаубица Д-30.

В Минобороны также пояснили, что потери ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении составили до 55 военных. «На херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военных, 10 автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика"», — сказал Конашенков.

24 марта в ведомстве докладывали, что российские военные уничтожили свыше 380 солдат ВСУ на донецком направлении. Тогда же удалось подбить один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей и две самоходные гаубицы «Гвоздика» противника.

За последние месяцы Украина понесла на донецком направлении самые тяжелые потери. В начале марта в Минобороны России рассказали, что ВСУ потеряли на этом участке почти 500 военнослужащих.