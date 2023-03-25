Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»

Ведущий Fox News Карлсон вскрыл ложь Байдена о России и диверсии на «Северных потоках»

Заявления администрации президента США Джо Байдена о диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стать самой смешной ложью властей страны за год. С такой разоблачительной точкой зрения выступил в эфире Fox News журналист Такер Карлсон.

Ведущий назвал неправдоподобной версию о том, что президент России Владимир Путин взорвал газопровод в Европу. «Так зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой. <...> Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь. Конечно, это сделал Путин, они нас поучали. Не задавай вопросов или ты русский агент», — отметил Карлсон.

Журналист предположил, что история оказалась слишком абсурдной. В связи с этим США создали единый медийный фронт для новой лжи о происшествиях на «Северных потоках», добавил он.

«Вы же знакомы с теми, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. Нет-нет-нет. Это были не наши украинские друзья. Они бы никогда этого не сделали. Это были украинцы, которых мы никогда не встречали. Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена», — шутливо заметил ведущий Fox News.

24 марта американский журналист Сеймур Херш в интервью китайской газете China Daily заявил, что США рассматривали подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» еще в 2021 году. По его данным, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в 2021 году связывался с исполнителями взрывов.

