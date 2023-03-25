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16:54, 25 марта 2023Моя страна

В Северной Осетии появится Центр осетинского языка

Центр осетинского языка планируют открыть в Северной Осетии

Фото: Nina Alizada / Shutterstock / Fotodom

В Северной Осетии решили открыть Центр осетинского языка. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, региональное министерство образования уже занялось проработкой вопросов по реализации данного проекта.

«Что это будет? Здесь появится читальный зал с газетами и журналами, издающимися на осетинском языке, книгами осетинских авторов, будет работать кинозал, дети смогут бесплатно заниматься вокалом, хореографией, ораторским мастерством, театральным творчеством», — пояснил Меняйло.

Также учреждение станет площадкой для проведения тематических мероприятий, выставок и национальных праздников. Сроки его открытия пока не называются.

Ранее в марте сообщалось, что в Северной Осетии на курорте «Мамисон» появятся гостиничные комплексы, парк развлечений и автопарковка.

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Варвара Кошечкина
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