В Северной Осетии появится Центр осетинского языка

Центр осетинского языка планируют открыть в Северной Осетии

В Северной Осетии решили открыть Центр осетинского языка. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, региональное министерство образования уже занялось проработкой вопросов по реализации данного проекта.

«Что это будет? Здесь появится читальный зал с газетами и журналами, издающимися на осетинском языке, книгами осетинских авторов, будет работать кинозал, дети смогут бесплатно заниматься вокалом, хореографией, ораторским мастерством, театральным творчеством», — пояснил Меняйло.

Также учреждение станет площадкой для проведения тематических мероприятий, выставок и национальных праздников. Сроки его открытия пока не называются.

Ранее в марте сообщалось, что в Северной Осетии на курорте «Мамисон» появятся гостиничные комплексы, парк развлечений и автопарковка.