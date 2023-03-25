Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 25 марта 2023Россия

Дерипаска указал на нерешенные после Гражданской войны проблемы

Дерипаска: подписанием меморандума о завершении Гражданской войны «обойтись не удастся»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что подписанием меморандума о завершении Гражданской войны «обойтись не удастся». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это серьезнейший вопрос, который стоил русскому народу после разгона Учредительного собрания в 1918 году не только десятков миллионов жизней, но и серьезно изменил его судьбу», — отметил бизнесмен, комментируя подписание документа.

По словам Дерипаски, нужно решить вопросы о произошедшей более 100 лет назад реституции национализированной собственности россиян и восстановлении в правах и об увековечивании в памяти героев сопротивления большевистской диктатуре.

Он также указал на необходимость признания геноцидом ситуацию с миллионами загубленных и репрессированных казаков и членов их семей. Дерипаска подчеркнул, что в лучшем случае их лишали вольности, в худшем — жизни.

13 марта депутат Дмитрий Кузнецов сообщил в своем Telegram-канале, что в Государственной Думе был подписан меморандум о завершении Гражданской войны. «Наверное, это надо было сделать Молотову с Деникиным в ноябре 1941-ого», — написал Кузнецов. Вместе с ним документ подписали публицист Роман Антоновский от монархистов, общественный деятель Алексей Чадаев от право-левых ЛКПН, писатель и политический деятель Герман Садулаев от большевиков, Владлен Татарский от анархистов-махновцев и Андрей Коробов-Латынцев от эсеров. Кроме того, в подписании меморандума участвовали Анастасия Удальцова от КПРФ, Станислав Наумов от ЛДПР и Николай Новичков от «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»
Военные ВСУ назвали самое смертоносное российское оружие
Американский фигурист с русскими корнями взял бронзу на ЧМ
В Подмосковье задержали подозреваемую в торговле детьми
Российские власти прокомментировали отмену концерта Ани Лорак
В Норвегии бесследно исчез 22-летний биатлонист
Отец Децла назвал предполагаемого убийцу его сына
Дерипаска указал на нерешенные после Гражданской войны проблемы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.