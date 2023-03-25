Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:50, 25 марта 2023Экономика

Минэнерго Молдавии исключило прекращение поставок со стороны «Газпрома»

Минэнерго Молдавии не увидело оснований для прекращения поставок со стороны «Газпрома»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Молдавия не видит оснований для прекращения поставок газа со стороны российской государственной энергетической компании «Газпром», заявил государственный секретарь министерства энергетики республики Константин Боросан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир радио Radio Moldova.

По данным Минэнерго, концерн «Газпром» и АО «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт в 2021 году. Он будет действовать до сентября 2026 года. «С октября 2022 года "Газпром" в одностороннем порядке принял решение сократить поставки в Молдавию. Но пока нет оснований полагать, что поставка этого объема в 5,7 миллиона кубометров может быть прервана», — исключили риск в ведомстве.

Боросан уточнил, что Кишинев на сегодняшний день владеет достаточными запасами природного газа.

Ранее сообщалось, что компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о срыве масштабного наступления украинских войск
Европа создаст многоразовую ракету с метановым двигателем
Джонни Депп рассказал о своей жизни после развода с Эмбер Херд
Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском языке
Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском
В Турции заявили о провале политики Запада по разделению России и Китая
Дацик нокаутировал соперника за 57 секунд
Путин оценил количество ежедневно используемых снарядов на Украине
Стало известно о требованиях Зеленского дать оружие ВСУ
В США объяснили опасность конфискации российских активов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.