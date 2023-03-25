Минэнерго Молдавии исключило прекращение поставок со стороны «Газпрома»

Минэнерго Молдавии не увидело оснований для прекращения поставок со стороны «Газпрома»

Молдавия не видит оснований для прекращения поставок газа со стороны российской государственной энергетической компании «Газпром», заявил государственный секретарь министерства энергетики республики Константин Боросан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир радио Radio Moldova.

По данным Минэнерго, концерн «Газпром» и АО «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт в 2021 году. Он будет действовать до сентября 2026 года. «С октября 2022 года "Газпром" в одностороннем порядке принял решение сократить поставки в Молдавию. Но пока нет оснований полагать, что поставка этого объема в 5,7 миллиона кубометров может быть прервана», — исключили риск в ведомстве.

Боросан уточнил, что Кишинев на сегодняшний день владеет достаточными запасами природного газа.

Ранее сообщалось, что компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре.

