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04:33, 25 марта 2023Наука и техника

Умер сооснователь компании Intel

На 95-м году жизни умер сооснователь компании Intel Гордон Мур

Фото: Dado Ruvic / Reuters

На 95-м году жизни умер один из основателей американской компании Intel Гордон Мур. Об этом говорится на сайте производителя микропроцессоров.

В заявлении говорится, что Мур ушел из жизни в пятницу, 24 марта, в окружении семьи в своем доме на Гавайях. По мнению генерального директора Intel Пэта Гелсингера, «Мур определил технологическую отрасль своими знаниями и видением».

«Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие», — подчеркнул Гелсингер.

В 2016 году в возрасте 79 лет умер один из создателей Intel Эндрю Гроув.

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Юлия Мискевич
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