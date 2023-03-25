В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину бывшим морпехом

NYT: в США начали расследование экспорта военного оборудования на Украину бывшим морпехом

В США начали проводить федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину. Фигурантом дела оказался бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс, пишет газета The New York Times.

По сведениям издания, организация Ripley"s Heroes, основателем которой является Роулингс, истратила примерно 63 тысячи долларов на приборы ночного видения и тепловизионную оптику. Предположительно, данное оборудование было передано на Украину без документации, содержащей имена покупателей и получателей.

«Некоторое оборудование подпало под американские экспортные ограничения, потому что в чужих руках оно могло дать врагам преимущество на поле боя», — разъясняется в материале NYT.

Сам же экс-морпех предоставил газете документы со сведениями о совершенной покупке. Но из них следует, что Ripley"s Heroes не сообщила в Госдепартамент о том, что была покупателем.

Ripley"s Heroes собрала свыше 1 миллиона долларов. Среди прочего было потрачено около 25 тысяч долларов на разведывательные машины с дистанционным управлением. Роулингс подчеркнул, что закупленную технику задержали в Польше из-за правовых проблем.

В декабре 2022 года командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер предложил запретить морским пехотинцам носить с собой мобильные телефоны. Необходимость данной меры он объяснил, в частности, конфликтом на Украине.