Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:09, 25 марта 2023Забота о себе

Диетолог предупредила о последствиях употребления просроченных продуктов

Диетолог Соломатина: употребление просроченных продуктов может привести к онкологии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Употребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к серьезным последствиям, вплоть до развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, предупредила диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, самые тяжелые отравления происходят из-за несвежих морепродуктов. Просроченные суши и роллы несут максимальные риски, рис в их составе также может вызвать быстрое отравление, отметила диетолог.

Прогорклый вкус орехов или круп говорит о запущенном процессе окисления, утверждает Соломатина. Систематическое употребление подобных продуктов влечет за собой раннее старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, заключила диетолог.

Ранее Соломатина назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты. Специалист посоветовала не закусывать спиртные напитки сладким. «В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесет больший вред», — сказала врач.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден отказался верить в успешное сближение России и Китая
Ассистентский дубль российского игрока принес победу «Колорадо» в матче НХЛ
Украинский телеканал заменил в сериале лицо российского актера
Названа причина утечки личных данных пользователей ChatGPT
Бывший советник ЦРУ рассказал о действиях США при крахе Украины
Япония, Россия и КНР договорились о снижении квоты на вылов сайры
В Турции произошло землетрясение
Названы симптомы для самодиагностики психического расстройства
Эксперты допустили задержку соглашения по «Силе Сибири-2»
Диетолог рассказала об опасных последствиях запивания холодной водой пищи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.