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03:04, 25 марта 2023Экономика

Россиянам разъяснили порядок выплаты повышенной пенсии с 1 апреля

Юрист Ногайлиева: повышение пенсии на 3,3% с 1 апреля затронет почти 4 млн россиян
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 3,3 процента. Это затронет почти четыре миллиона россиян. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в интервью агентству «Прайм» разъяснила порядок выплаты повышенной пенсии.

Данная социальная выплата ежегодно индексируется с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Индексация происходит автоматически, никуда обращаться не нужно. Всего с апреля прошлого года размер социальных пенсий вырос на 13,3 процента.

По словам юриста, за все предшествующие годы это одна из самых масштабных индексаций.

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В России социальную пенсию по инвалидности получают инвалиды I, II и III группы, инвалиды с детства и дети-инвалиды. Бывает и социальная пенсия по старости.

После индексации размеры социальных выплат с 1 апреля составят 7 153 рублей в месяц для граждан, получающих пенсии по старости, а также для инвалидов II группы, кроме детей; детей, потерявших одного родителя. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов, а также по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери выплата составит 17 167 рублей в месяц.

Инвалиды I группы, инвалиды с детства II группы и дети-сироты или учащиеся на очной форме обучения сироты до 23 лет будут получать 14 306 рублей в месяц. Для инвалидов III группы размер пенсии составит 6 080 рублей в месяц.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что с 1 апреля будут дополнительно проиндексированы социальные пенсии, за год их рост составит 13,5 процента. Апрельское повышение проведут в дополнение индексации, состоявшейся в июне прошлого года. Тогда выплаты повысили на 10 процентов, а сейчас они вырастут еще на 3,3 процента.

Постановление о повышении социальных пенсий с 1 апреля правительство утвердило 17 марта.

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Марина Совина
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