Российские пилоты пожаловались на проблемы с получением летных документов

Российские авиакомпании пожаловались на сложности с получением свидетельств пилотов

Российские авиакомпании пожаловались на сложности с получением их сотрудниками свидетельств пилотов и бортпроводников через «Госуслуги». Как пишет РБК со ссылкой на источники в десятке крупных российских авиаперевозчиков, проблема возникла с 1 марта 2023 года, когда этот документ начали выдавать только в электронном виде.

«Проблема есть, причем немаленькая — не можем получить свидетельства и внести квалификационные отметки в свидетельства, у кого они есть», — сказал глава Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров.

По данным РБК, с 1 марта, когда Росавиация отказалась от выдачи свидетельств в бумажном виде, не было выпущено ни одного соответствующего электронного документа. При этом формально они должны приходить заявителям через 4-15 дней после подачи заявления. Без свидетельств персонал воздушных судов не имеет права приступать к работе.

«Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации», — сообщил журналистам неназванный представитель Росавиации.

Ранее стало известно, что Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Также с российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента