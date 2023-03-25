Украинский телеканал заменил в сериале лицо российского актера

«24 канал»: «СТБ» в новом сериале заменил лицо российского актера Дубравина на украинца

Украинский телеканал «СТБ» в своем новом сериале заменил лицо российского актера на лицо украинца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский «24 канал».

В сериале под названием «Последнее письмо любимого» снялся российский актер Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица артиста в кадре нет — его заменили украинцем Дмитрием Саранковым.

Трейлер сериала опубликован на YouTube-канале «СТБ», но заблокирован к просмотру в России. Судя по артикуляции актеров в кадре, сериал был снят на русском языке, после чего был наложен украинский дубляж.

Премьера сериала намечена на понедельник, 27 марта.

Ранее продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявил об отказе от работы в России и подчеркнул, что не будет заниматься фильмами и сериалами на русском языке. По его словам, у него есть планы, связанные с Украиной. Продюсер подчеркнул, что «сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ» на английском и других языках.