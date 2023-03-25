В Петербурге водитель с почти сотней нарушений сбил двух детей на переходе

В Петербурге водитель с 89 штрафами сбил двух детей на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге водитель, за которым числится почти сотня нарушений, сбил на пешеходном переходе двух детей. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте. На кадрах видно, как дети начинают перебегать дорогу по пешеходному переходу. Слева от них останавливается грузовик, из-за которого выскакивает Dodge Ram и сбивает детей.

В результате ДТП 10-летняя девочка и 11-летний мальчик оказались в больнице имени Раухфуса. У школьницы диагностировали сотрясение, а также закрытую черепно-мозговую травму. У мальчика выявили сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и переломы бедра с голенью.

По данным Mash, за рулем Dodge Ram находился 37-летний гендиректор фирмы по продаже упаковок. За прошедший год мужчине удалось насобирать 89 штрафов. На данный момент он задержан.

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