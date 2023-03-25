В ЕС заявили о снижении риска ядерной войны из-за визита Си Цзиньпина в Москву

Боррель: визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил о снижении риска начала ядерной войны из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом сообщает Financial Times.

По словам дипломата, представители Китая четко дали понять, что поездка Си Цзиньпина действительно снизила риск применения ядерного оружия. Вдобавок Боррель напомнил о плане Китая по урегулированию украинского кризиса, в котором говорится о недопустимости использования данного вида вооружения.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.