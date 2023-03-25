Отец Децла назвал предполагаемого убийцу его сына

Отец Децла Александр Толмацкий назвал жену рэпера Юлию Киселеву убийцей его сына

Отец рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий назвал предполагаемого убийцу его сына. На эту тему он высказался в подкасте «Антонимы».

В разговоре с ведущим мужчина заявил, что у хип-хоп-исполнителя были тяжелые отношения с женой Юлией Киселевой. По словам собеседника, она постоянно угрожала супругу разлукой с сыном Антонием, а в Новый год, незадолго до смерти исполнителя, выставила его за дверь.

«Я считаю, что она его убила, неважно — прямо, косвенно. Но она, и только она виновата в его смерти. Когда была продана квартира, где они жили, и мы приходили разбирали там мебель, у него в кровати я нашел толстую тетрадку, в которой мелким почерком [написаны] какие-то заклинания, какая-то такая чертовщина. Я очень жалею, что я ее выбросил. Это она писала. Я ее нашел под матрасом», — подчеркнул Толмацкий.

Весной 2019 года Александр Толмацкий рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой. «Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком», — заявил он. По его словам, Децл не записан как отец своего сына Тони, а жена не хочет вписывать его в свидетельство о рождении.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.