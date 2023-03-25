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16:19, 25 марта 2023Культура

Отец Децла назвал предполагаемого убийцу его сына

Отец Децла Александр Толмацкий назвал жену рэпера Юлию Киселеву убийцей его сына

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Отец рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий назвал предполагаемого убийцу его сына. На эту тему он высказался в подкасте «Антонимы».

В разговоре с ведущим мужчина заявил, что у хип-хоп-исполнителя были тяжелые отношения с женой Юлией Киселевой. По словам собеседника, она постоянно угрожала супругу разлукой с сыном Антонием, а в Новый год, незадолго до смерти исполнителя, выставила его за дверь.

«Я считаю, что она его убила, неважно — прямо, косвенно. Но она, и только она виновата в его смерти. Когда была продана квартира, где они жили, и мы приходили разбирали там мебель, у него в кровати я нашел толстую тетрадку, в которой мелким почерком [написаны] какие-то заклинания, какая-то такая чертовщина. Я очень жалею, что я ее выбросил. Это она писала. Я ее нашел под матрасом», — подчеркнул Толмацкий.

Весной 2019 года Александр Толмацкий рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой. «Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком», — заявил он. По его словам, Децл не записан как отец своего сына Тони, а жена не хочет вписывать его в свидетельство о рождении.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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Майя Пономаренко
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