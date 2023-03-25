В Норвегии бесследно исчез 22-летний биатлонист

Dagbladet: 22-летний биатлонист Эйвинд Спораланн бесследно исчез в Норвегии

22-летний биатлонист Эйвинд Спораланн бесследно исчез в Норвегии. Об этом сообщает Dagbladet.

Спортсмен пропал 19 марта в Альте во время проведения чемпионата Норвегии. По одной из версий, он мог уйти на лыжах в лес. «Основываясь на соображениях, которые были сделаны после анализа погодной ситуации, дорожного движения и физического состояния, мы все еще верим, что Эйвинд может быть жив», — заявил Магнус Даниэльсен, возглавляющий операцию.

Организаторы турнира приняли решение не отменять соревнования. 23 марта поисковую операцию в этом районе остановили. Отмечается, что полиция нашла машину Спораланна, однако на данный момент не обнаружила других его следов.

Спораланн — призер юниорского чемпионата Норвегии. Биатлонисты из Лиллехаммера, откуда родом спортсмен, также участвуют в поисках.