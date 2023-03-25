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05:05, 25 марта 2023Мир

TikTok обвинили в срыве производства боеприпасов для Украины

VG: норвежский производитель оружия для Украины Nammo пожаловался на дата-центр TikTok

Фото: Moritz Wolf / http://imagebroker.com/#/search / Global Look Press

Норвежский производитель оружия Nammo обвинил дата-центр TikTok в срыве производства боеприпасов. Компания жалуется на то, что из-за его строительства ей не хватает электроэнергии для наращивания производства вооружения, в том числе для украинской армии. Об этом пишет газета VG.

Компания планирует значительно расширить собственное производство, которое располагается в бизнес-парке в 100 километрах от Осло. Для выпуска боеприпасов для норвежской армии, союзников по НАТО и Украины Nummo необходимы дополнительные мощности и дополнительная электроэнергия.

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«Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций», — заявил гендиректор компании Мортен Брандсег.

Огромные объемы электроэнергии идут на нужды строящегося неподалеку нового дата-центра TikTok. Для него местная энергокомпания уже выделила огромную долю свободных мощностей.

Директор по коммуникациям Nammo Фредрик Тангераас и управляющий директор Raufoss Ойвинд Хансебратен заявили, что Норвегия «станет посмешищем» в НАТО, если TikTok помешает нарастить производство норвежского оружия.

24 марта командующие ВВС северных стран — Норвегии, Дании, Финляндии и Швецииподписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны. Идея соглашения заключается в том, чтобы четыре страны, которые располагают примерно 250 боевыми самолетами, действовали как единое целое и могли противостоять России.

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Марина Совина
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