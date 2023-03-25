Пропавший в горах Приморья российский турист нашелся в Петербурге

ГУ МЧС: пропавший в горах Приморья 28-летний российский турист нашелся в Санкт-Петербурге

Российский турист, которого спасатели накануне отправились искать на гору Ливадийская (Пидан) в Приморье, нашелся в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил представитель ГУ МЧС РФ по региону.

По словам собеседника агентства, на поиски пропавшего 28-летнего мужчины выехали спасатели. Во время проведения поиска по линии УМВД поступила информация, что россиянин не пропал — он находится в Санкт-Петербурге.

О том, что россиянин пропал без вести в горах Приморского края, сообщалось в пятницу, 24 марта. Мужчина отправился в поход еще во вторник, 21 марта, и перестал выходить на связь с родственниками.