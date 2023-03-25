Названо количество отслуживших в ЧВК «Вагнер» и помилованных заключенных

Пригожин: после службы в зоне СВО были помилованы более пяти тысяч заключенных

После окончания действия контракта на работу в зоне специальной военной операции (СВО) помилование получили более пяти тысяч бывших заключенных. Такое количество отслуживших в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» назвал основатель этого формирования Евгений Пригожин в комментарии, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

«В настоящий момент закончили контракт с ЧВК "Вагнер" и вышли на свободу по помилованию больше пяти тысяч человек. Процент лиц, которые совершили повторные преступления в течение месяца, — 0,31 процента. Это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО», — сказал Пригожин.

Он добавил, что многие из тех, кто совершает преступления после помилования, наносят увечья различной степени тяжести людям, «впрягающимся за киевский режим» и выступающим «против задач, которые поставлены в рамках СВО». Основываясь на этом, Пригожин сделал вывод, что «преступность в России мы снизили в десять раз», а также «подковали экс-заключенных» лучше, чем пионеров и октябрят в советское время.

Тем временем суд Санкт-Петербурга не стал отправлять в СИЗО обвиняемого в краже двух велосипедов гражданина Туниса, который ранее был помилован президентом России Владимиром Путиным и участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Суд учел, что Бен Ахмед Шериф с 2 августа 2022 года по 2 февраля 2023 года принимал участие в качестве добровольца в спецоперации и был награжден медалью «За отвагу».