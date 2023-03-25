Суд не стал отправлять в СИЗО помилованного Путиным бойца ЧВК «Вагнер»

Суд в Петербурге не стал отправлять в СИЗО помилованного Путиным бойца ЧВК «Вагнер» Шерифа

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга не стал отправлять в СИЗО обвиняемого в краже двух велосипедов гражданина Туниса, который ранее был помилован президентом России Владимиром Путиным и участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

В ходе предварительного следствия было установлено, что ранее судимый местный житель Бен Ахмед Шериф с непогашенной и не снятой судимостью украл два велосипеда Forward и Skill Bike, стоимостью 18 и 15 тысяч рублей. Позже он был задержан и ему предъявили обвинение.

Следствие ходатайствовало о его аресте мужчины. В июле 2022 года гражданин Туниса был помилован президентом России, сейчас он ожидает разрешения вопроса о предоставлении ему российского гражданства.

Суд учел, что Шериф со 2 августа 2022 года по 2 февраля 2023 года принимал участие в качестве добровольца в спецоперации и был награжден медалью «За отвагу». Ходатайство следствия о его аресте не было удовлетворено, поскольку суд «не усмотрел достаточных оснований для избрания в отношении него "наиболее строгой из всех предусмотренных законом мер пресечения"».

Ранее боец ЧВК «Вагнер» с позывным Царь рассказал «Ленте.ру», что инструктора готовили бывших заключенных, вызвавшихся добровольцами в зону СВО, по ускоренной программе. По его словам, все бывшие заключенные, набранные в «Вагнер» в июле 2022 года имели за плечами боевой опыт или служили в армии. Подготовка бойца-штурмовика занимала четыре дня, а все инструктора были опытными людьми.