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06:15, 25 марта 2023Россия

Российские вертолеты поразили ракетами критически важные объекты Украины

Российские вертолеты поразили управляемыми ракетами критически важные объекты Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Представитель группировки «Центр» российских войск Александр Савчук сообщил, что вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили украинские критически важные объекты. Заявление приводит ТАСС.

По словам начальника пресс-службы «Центра», расчеты беспилотников «Орлан-30» вскрыли объекты противника в ходе разведки на краснолиманском направлении.

Затем экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 применили управляемые авиационные ракеты, указал Савчук. Все цели были поражены, заверил он.

Ранее Минобороны России показало карту боевых действий на Украине. По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 645 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Марина Совина
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