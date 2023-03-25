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01:14, 25 марта 2023Россия

Советник Пушилина назвал чудовищной мобилизацию на востоке Украины

Советник Пушилина Гагин: мобилизация на востоке Украины приобретает чудовищные формы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мобилизация на Украине, затрагивающая преимущественно восточные области страны, приобретает чудовищные формы. Такое мнение выразил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

Гагин уточнил, что это происходит «в виду того, что с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, уже давно оказались в нацбатах». По словам советника врио главы ДНР, «украинские мужчины также могли рвануть в Европу с начала боевых действий».

Гагин обратил внимание на созданный в Одессе изолятор временного содержания будущих военнослужащих, куда направляют мужчин, которых «военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают прямо в городе, на улице, дома и где угодно». По словам родственников, военных «аккумулируют» в бесчеловечных условиях.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Киев готовится ужесточить процесс мобилизации. «Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую», — предрек политик. На его взгляд, подобное решение связано с серьезным дефицитом живой силы.

Марина Совина
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