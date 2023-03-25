Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:20, 25 марта 2023Забота о себе

Врач назвал способы защититься от заражения сибирской язвой

Врач Каган: при посещении районов со вспышкой сибирской язвы нельзя есть недоваренное мясо

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При посещении районов, где выявлена вспышка сибирской язвы, нельзя есть недоваренное и сырое мясо. Об этом заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган, пишет KP.RU.

К другим способам защиты от заражения опасной инфекцией специалист отнес избегание контакта с продуктами животного происхождения. Каган разъяснил, что посетители районов, где происходит вспышка, могут заболеть сибирской язвой при контакте с зараженными тушами, а также при употреблении в пищу мяса скота, который был болен на момент забоя. Более того, заражением может грозить и прикосновение к частям животных, таким как шкуры, указал медик.

Он напомнил, что сибирская язва не передается от человека к человеку. По словам Кагана, возбудитель сибирской язвы может существовать в двух формах: вегетативной и споровой.

«В первом случае возбудитель быстро гибнет под действием прямых солнечных лучей, прогревании и при воздействии дезинфицирующих средств. А вот споровая форма исключительно устойчива во внешней среде и сохраняет жизнеспособность в течение десятилетий», — отметил он.

Заслуженный врач подчеркнул, что длительное кипячение мяса при варке будет достаточной мерой, чтобы минимизировать шанс выживания возбудителя.

Информация о первых в 2023 году случаях сибирской язвы появилась 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара: муж заразился при разделке туши быка. При этом он успел продать примерно полтонны инфицированного мяса. Позже сообщалось, что в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву госпитализировали еще двух жителей республики.

24 марта Роспотребнадзор заверил, что угроза эпидемии сибирской язвы в стране исключена. В службе подчеркнули, что болезнь не передается от человека человеку. Также стало известно, что лабораторные исследования не выявили возбудителя сибирской язвы у двух россиян, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на инфекцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Названо количество отслуживших в ЧВК «Вагнер» и помилованных заключенных
В ЕС заявили о снижении риска ядерной войны из-за визита Си Цзиньпина в Москву
Чемпиона «Формулы-1» оштрафовали на 953 тысячи долларов за оскорбления Хэмилтона
Медведев порассуждал о судьбе ушедших из России компаний
Врач назвал способы защититься от заражения сибирской язвой
Стилист Рогов назвал «громкий тренд» этого сезона
Раскрыта тактика российских военных в Артемовске
Медведев пообещал россиянам благополучный и счастливый 2023 год
Украинские чиновники усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Военный эксперт назвал условие появления угрозы российским самолетам в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.