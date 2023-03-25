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08:36, 25 марта 2023Мир

В Турции произошло землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 4:39 по времени UTC (7:39 по Москве). Эпицентр располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее власти Турции сообщили, что ущерб экономике страны от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей).

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч пострадали.

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Марина Совина
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