Уточнено количество поврежденных домов после падения беспилотника под Тулой

Десять частных домов пострадали при взрыве беспилотника в Киреевске Тульской области

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Десять частных домов пострадали при взрыве беспилотника в городе Киреевске Тульской области, в шести многоквартирных домах выбиты стекла. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

В результате ЧП три человека получили легкие ранения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте падения начиненного взрывчаткой дрона продолжают работать оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж» в Тульской области. В ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Беспилотник упал, потеряв ориентацию.

В январе еженедельник «Звезда» заметил, что американская корпорация Raytheon принимала участие в модификации советских беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми располагают Вооруженные силы Украины.