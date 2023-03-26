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10:34, 26 марта 2023Мир

Названа основная цель визита главы МИД Германии в Грузию и Северную Македонию

Das Erste: визитом в Грузию и Северную Македонию Бербок решила ограничить влияние России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Основной целью визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию было ограничение российского влияния и подкрепление амбиций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Das Erste.

Отмечается, что в ходе своей поездки Бербок, в частности, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, заявила, что место республики — в Евросоюзе. В СМИ выразили мнение, что если в Грузии и Северной Македонии затормозится процесс вступления в ЕС, то это приведет к тому, что «Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах».

«Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был достаточно ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт», — подчеркивается в публикации.

Ранее генсек правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Каха Каладзе прокомментировал высказывание главы МИД ФРГ о попытках смены проевропейского курса в республике. Он предположил, что Бербок «оторвана от реальности», отметив при этом, что Тбилиси делает все на пути к евроинтеграции.

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Виктория Кондратьева
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