Названа основная цель визита главы МИД Германии в Грузию и Северную Македонию

Das Erste: визитом в Грузию и Северную Македонию Бербок решила ограничить влияние России

Основной целью визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию было ограничение российского влияния и подкрепление амбиций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Das Erste.

Отмечается, что в ходе своей поездки Бербок, в частности, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, заявила, что место республики — в Евросоюзе. В СМИ выразили мнение, что если в Грузии и Северной Македонии затормозится процесс вступления в ЕС, то это приведет к тому, что «Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах».

«Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был достаточно ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт», — подчеркивается в публикации.

Ранее генсек правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Каха Каладзе прокомментировал высказывание главы МИД ФРГ о попытках смены проевропейского курса в республике. Он предположил, что Бербок «оторвана от реальности», отметив при этом, что Тбилиси делает все на пути к евроинтеграции.