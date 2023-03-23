В Грузии заподозрили главу МИД Германии в оторванности от реальности
Генсек правящей партии Грузии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о попытках смены проевропейского курса в республике. Об этом он высказался в беседе с журналистами, передает РИА Новости.
Каладзе заподозрил, что глава МИД ФРГ «оторвана от реальности». Он подчеркнул, что Грузия делает все на пути к евроинтеграции. «Мы сделаем все возможное, чтобы представленный план из 12 пунктов был выполнен… Наша цель — получить статус кандидата [в члены Европейского союза] в декабре, и наша повестка — выполнение 12 рекомендаций», — заявил политик.
Ранее сообщалось, что 23 марта Бербок совершит свой первый официальный визит в Грузию. Отмечалось, что основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, а также проведение необходимых реформ.
До этого глава МИД ФРГ обвиняла Россию в дестабилизации общественной ситуации в республике и попытке удержать Грузию в своей сфере влияния.