В Грузии заподозрили главу МИД Германии в оторванности от реальности

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил, что глава МИД Германии «оторвана от реальности»

Генсек правящей партии Грузии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о попытках смены проевропейского курса в республике. Об этом он высказался в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Каладзе заподозрил, что глава МИД ФРГ «оторвана от реальности». Он подчеркнул, что Грузия делает все на пути к евроинтеграции. «Мы сделаем все возможное, чтобы представленный план из 12 пунктов был выполнен… Наша цель — получить статус кандидата [в члены Европейского союза] в декабре, и наша повестка — выполнение 12 рекомендаций», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что 23 марта Бербок совершит свой первый официальный визит в Грузию. Отмечалось, что основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, а также проведение необходимых реформ.

До этого глава МИД ФРГ обвиняла Россию в дестабилизации общественной ситуации в республике и попытке удержать Грузию в своей сфере влияния.