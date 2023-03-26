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20:41, 26 марта 2023Забота о себе

Эндокринолог назвал последствия быстрого похудения для здоровья

Эндокринолог рассказал, что быстрое похудение неэффективно и является стрессом для тела

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Арсений Русанов назвал последствия быстрого похудения для здоровья. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Врач отметил, что мужчинам и женщинам стоит постепенно снижать вес. Оптимально будет сбрасывать 5-10 процентов от изначального веса за три-шесть месяцев. Тогда будет возможность удержать желаемую массу тела. Русанов рассмотрел схему сброса веса на примере мужчины, которые весит 110 килограммов. Ему следует потерять максимум 11 килограммов за полгода: это не более 3,5 килограмма в месяц.

Эндокринолог пояснил, что если торопиться с похудением, то результат не будет эффективен в долгосрочной перспективе и принесет стресс организму. А тело, чтобы снизить уровень стресса, будет стараться скорее вернуть прежнюю форму. По практике известно, что люди, сбросившие много килограммов за короткий промежуток времени, возвращали не только свой прежний вес, но и дополнительный.

Медики рекомендуют употреблять в день не менее 1200 кКал женщинам и 1500 кКал мужчинам. Русанов добавил, что если питаться недостаточно калорийно, то можно получить психоэмоциональные расстройства, появление складок на коже, мышечную слабость, обезвоживание, нарушение обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушение менструального цикла у женщин.

Ранее нутрициолог Елена Суханова назвала самые полезные виды мяса. По ее словам, это крольчатина, индейка и баранина. Специалист предупредила, что нельзя злоупотреблять даже самыми диетическими видами мяса и необходимо включать в рацион овощи, фрукты и крупы.

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Екатерина Власова
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