В российском регионе неизвестный избил подростка на улице

В Энгельсе неизвестный прижал подростка к стене дома и ударил коленом в живот

В Саратовской области мужчина избил ребенка на улице. Об этом в воскресенье, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сети появилась видеозапись, на которой неизвестный применяет насилие по отношению к несовершеннолетнему. Инцидент произошел 26 марта в городе Энгельс. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщается в в группе «Энгельс 24» во «ВКонтакте», двое фигурантов догнали школьника и прижали к стене дома. Затем один из них ударил потерпевшего коленом в живот. Мальчик смог вырваться и сбежать.

Ранее стало известно, что в Зеленограде (административный округ Москвы) охранник сетевого магазина избил школьника, который заплатил за пиццу 25 рублей вместо 59.