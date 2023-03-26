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13:00, 26 марта 2023Россия

В российском регионе неизвестный избил подростка на улице

В Энгельсе неизвестный прижал подростка к стене дома и ударил коленом в живот

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Саратовской области мужчина избил ребенка на улице. Об этом в воскресенье, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сети появилась видеозапись, на которой неизвестный применяет насилие по отношению к несовершеннолетнему. Инцидент произошел 26 марта в городе Энгельс. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщается в в группе «Энгельс 24» во «ВКонтакте», двое фигурантов догнали школьника и прижали к стене дома. Затем один из них ударил потерпевшего коленом в живот. Мальчик смог вырваться и сбежать.

Ранее стало известно, что в Зеленограде (административный округ Москвы) охранник сетевого магазина избил школьника, который заплатил за пиццу 25 рублей вместо 59.

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Екатерина Власова
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