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00:46, 26 марта 2023Россия

Папа Римский призвал Запад к переговорам по Украине

ВСС: Папа Римский Франциск назвал лучшим выходом для Запада скорейшее начало переговоров
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск . Фото: Vatican Media / Reuters

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск выступает за скорейшее начало переговоров между Россией и Запада для лучшего решения конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, подчеркнул, что он призвал к мирным переговорам между Россией Украиной и Западом. По его мнению, не существует альтернативы диалогу.

«Что рано или поздно переговоры начнутся, но после еще больших разрушений смертей и человеческого горя. Поэтому, чем раньше начать переговоры, тем лучше для всех сторон конфликта», — сообщил Севастьянов после переписки с Парлй Римским Франциском.

Ранее Папа Римский заявил о беспокойстве в мире из-за Украины. По его словам, Ватикан предпринимает дипломатические шаги для урегулирования ситуации. Понтифик уточнил, что не имеет в виду создание мирного плана.

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Марина Совина
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