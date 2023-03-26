Папа Римский призвал Запад к переговорам по Украине

ВСС: Папа Римский Франциск назвал лучшим выходом для Запада скорейшее начало переговоров

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск выступает за скорейшее начало переговоров между Россией и Запада для лучшего решения конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, подчеркнул, что он призвал к мирным переговорам между Россией Украиной и Западом. По его мнению, не существует альтернативы диалогу.

«Что рано или поздно переговоры начнутся, но после еще больших разрушений смертей и человеческого горя. Поэтому, чем раньше начать переговоры, тем лучше для всех сторон конфликта», — сообщил Севастьянов после переписки с Парлй Римским Франциском.

Ранее Папа Римский заявил о беспокойстве в мире из-за Украины. По его словам, Ватикан предпринимает дипломатические шаги для урегулирования ситуации. Понтифик уточнил, что не имеет в виду создание мирного плана.