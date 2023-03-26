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16:41, 26 марта 2023Бывший СССР

Митингующие в Молдавии подняли флаг «Азова»

Митингующие в Кишиневе в ходе акции подняли флаги «Азова» и Румынии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Митингующие в Кишиневе, поддерживающие объединение Молдавии и Румынии, в ходе акции подняли флаг украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент с места событий сообщает, что несколько десятков человек, преимущественно сторонников Либеральной партии, собрались у памятника Стефана Великого в центре города. Они приурочили акцию к годовщине вхождения Бессарабии в состав Румынского королевства и скандировали «Великая Румыния!», размахивая румынским национальным флагом.

К акции также присоединились и противники унионизма, которые высказали свою позицию. «Мы считаем, что идея унионизма — антигосударственная. Она должна быть запрещена. Мы выступаем в защиту независимости Молдавии. Эти румынские сепаратисты хотят объединения с Румынией, это попадает под статью Уголовного кодекса», — заявил один из лидеров движения «Гайдуки» Андрей Домитнюк.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский. По ее мнению, принятие закона поможет объединить молдавское общество. Те же, кто утверждал, что государственным языком Молдавии является молдавский, «преследовали только одно — разделить нас», считает Санду.

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Варвара Кошечкина
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