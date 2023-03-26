Вдова Горшка сделала заявление о сериале про «Короля и Шута»

Вдова Михаила Горшенева заявила, что сериал о «Короле и Шуте» порочит память ее мужа

Вдова лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева выступила с критикой сериала, посвященного деятельности коллектива и вышедшего на экраны в начале марта. Соответствующее заявление Ольга Горшенева сделала на странице во «ВКонтакте».

По ее словам, образ супруга в киноленте не соответствует действительности — в ней будто бы специально гиперболизированы его слабости, акценты расставлены неверно, и герой в результате выглядит антогонистом.

«Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — подчеркнула автор публикации и выразила мнение, что режиссеру следовало «нырнуть глубже», а не поверхностно транслировать картину в массы, основываясь на мнении двух людей.

Горшенева также призналась, что ситуация очень болезненна для нее: к женщине ежедневно обращаются поклонники, друзья и ее общая с Горшком дочь — они недоумевают по поводу происходящего на экране.

10 марта сообщалось, что песни рок-группы «Король и Шут» возглавили топ-3 чарта сервиса «Яндекс Музыка» после выхода сериала-байопика. Композиции культового коллектива обогнали по популярности такие треки, как «За деньги да» певицы Инстасамки и Komarovo от проекта DVRST.

Сериал о панк-группе «Король и Шут» вышел 2 марта. Одним из продюсеров проекта стал второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль исполнил актер Константин Плотников. В первый день показа шоу «Король и Шут» установило рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

