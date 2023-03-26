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05:06, 26 марта 2023Россия

Вирусолог предупредил о начале сезонной активности клещей

Вирусолог Альтштейн заявил, что в апреле начинается сезонная активность клещей

Фото: Pixabay

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Ura.ru предупредил россиян о том, что в апреле начнется сезонная активность клещей. При этом, по его словам, заболевания среди людей, как правило, появляются в мае.

«Клещи начинают появляться в апреле. И спустя три-четыре недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита», — заявил специалист.

Он отметил, что чаще всего это происходит в Сибири, на Урале, а также на Дальнем Востоке, а реже — в европейской части России. Альтштейн рекомендует делать вакцину против клещевого энцефалита жителям регионов, где находится много клещей, отметив ее высокое качество.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев назвал прививки, которые необходимо поставить перед началом летнего сезона. По его словам, многое зависит от того, где человек живет или куда собирается поехать.

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Марина Совина
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