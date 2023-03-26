В США объяснили решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии

Ученый назвал ядерные боеприпасы в Белорусии российской версией оружия США в Европе

Директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен оценил решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Свое мнение он высказал в Twitter.

«Если так и произойдет, это будет российская версия американского ядерного оружия, размещенного в Европе», — объяснил специалист. Он также обратил внимание, что пока неясно, отправит ли Москва только боеголовки или же в Белоруссии начнется строительство полноценных шахтных пусковых установок.

Ранее МИД Германии назвал действия России дальнейшей попыткой ядерного запугивания. В министерстве напомнили, что Минск в нескольких декларациях на международном уровне обязывался быть свободным от ядерного оружия.

26 марта Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).